Οδησσός: Κανονικά η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι μετά την έκρηξη – «Ήχησαν σειρήνες, ενεργοποιήθηκε η αεράμυνα»

Στόχος επίθεσης έγινε η Οδησσός, την ώρα που στην πόλη βρισκόταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Όλα τα μέλη της ελληνικής αποστολής είναι καλά στην υγεία τους.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν την ελληνική αποστολή ότι εκτοξεύτηκε ρωσικός βαλλιστικός πύραυλος, ο οποίος αναχαιτίστηκε από την ουκρανική αεράμυνα. Η ουκρανική πλευρά, ανέφερε ότι η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα 3 άνθρωποι να χάσουν την ζωή τους.

Ο κυβερνήτης της Οδησσού, Όλεγκ Κίπερ στις 10:41 σήμανε συναγερμό για αεροπορική επίθεση και ζήτησε άμεσα από τους κατοίκους να μεταβούν στα καταφύγια. Ο συναγερμός έληξε στις 11:18.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού βρίσκεται σε εξέλιξη και στη συνέχεια οι δύο ηγέτες θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις και συνέντευξη Τύπου η οποία δεν θα μεταδοθεί ζωντανά για λόγους ασφαλείας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σημερινή επίσκεψη του στέλνει μήνυμα στήριξης στην Ουκρανία. Ο Έλληνας πρωθυπουργός έφτασε στην Ουκρανία νωρίς το πρωί, κάτω από συνθήκες άκρας μυστικότητας, με στόχο να παραμείνει για λίγες ώρες, πριν μεταβεί στο Βουκουρέστι για τη Σύνοδο του ΕΛΚ.

Στην ελληνική αποστολή μετέχουν ο υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, η Άννα Μαρία Μπούρα, διευθύντρια του διπλωματικού γραφείου του πρωθυπουργού, η διευθύντρια επικοινωνίας του Μεγάρου Μαξίμου Κύρα Κάπη, η σύμβουλος διεθνών θεμάτων και ΜΜΕ Αριστοτελία Πελώνη και ο Αλέξανδρος Μαράκης, στέλεχος γραφείου Τύπου, όπως και oι Δημήτρης Παπαμήτσος και Αλέξης Παπαχρήστος, προσωπικός φωτογράφος και προσωπικός οπερατέρ αντίστοιχα του κ. Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρισκόταν στην πόλη, κοντά στο λιμάνι της Οδησσού, προκειμένου να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η επίθεση σημειώθηκε, κατά τις ίδιες πληροφορίες, πολύ κοντά (150-200 μέτρα) στην αυτοκινητοπομπή που μετέφερε τον πρωθυπουργό και τα μέλη της ελληνικής αποστολής. Στη συνέχεια οι ουκρανικές αρχές άλλαξαν την διαδρομή που θα ακολουθούσαν τα αυτοκίνητα της ελληνικής αποστολής. Παρότι η επίθεση ήταν κοντά στην αυτοκινητοπομπή του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν κινδύνευσε κανείς.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής: «Δεν υφίσταται κανένα ζήτημα με την ασφάλεια του πρωθυπουργού και της ελληνικής αποστολής».

Σύμφωνα με την εφημερίδα Kyiv Independent, ακούστηκαν εκρήξεις και υπήρξε απειλή για πυραυλική επίθεση μετά την ολονύχτια επίθεση του ρωσικού στρατού με drone σε ουκρανικές περιοχές, ανάμεσα τους και την Οδησσό.

Σύμφωνα με βίντεο που διακινείται στο twitter και φέρεται να προβλήθηκε σε τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα φαίνεται η αυτοκινητοπομπή του Ζελένσκι στην πόλη.

Während des Besuchs des griechischen Premierministers Mitsotakis in der Region Odessa in der Ukraine wurde die Stadt von Russland angegriffen. pic.twitter.com/Dby0QivD3w

Ταυτόχρονα το κανάλι στο Telegram Odessa Info αναφέρεται στην επίσκεψη Μητσοτάκη στην Οδησσό και συνοδεύει την ανάρτηση με ένα βίντεο της αυτοκινητοπομπής.

‼️🇺🇦💥 BREAKING Powerful explosion in Odessa, where the Prime Minister of #Greece was supposed to meet with #Zelensky.

🚨 Air raid alarm and an explosion in Odessa.

Greek Prime Minister Kyriakos Mitsotakis was supposed to visit the city today to meet with President Zelensky. pic.twitter.com/sp5k9kEZkc

