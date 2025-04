Βίντεο: Η στιγμή που το ρεύμα φωτίζει ξανά την Μαδρίτη και οι πολίτες ξεσπούν σε χειροκροτήματα

Μια πρωτοφανής διακοπή ρεύματος βύθισε για ώρες μεγάλα τμήματα της Ισπανίας και της Πορτογαλίας στο σκοτάδι, προκαλώντας χάος στις μεταφορές, αναγκάζοντας νοσοκομεία να διακόψουν επεμβάσεις και αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς φως και επικοινωνίες.

Όταν όμως η ηλεκτροδότηση άρχισε να αποκαθίσταται, οι δρόμοι της Μαδρίτης γέμισαν με κραυγές χαράς και χειροκροτήματα.

Σε βίντεο από την πρωτεύουσα της Ισπανίας, που δημοσίευσε ο Guardian, καταγράφηκε η συγκινητική στιγμή στις 21:46 τοπική ώρα, όταν τα φώτα άρχισαν να ανάβουν σε πολυκατοικίες, γραφεία και δρόμους.

Ο κόσμος που είχε βγει στα μπαλκόνια ή κοιτούσε έξω από τα παράθυρα ξέσπασε σε επευφημίες, καθώς το απόλυτο σκοτάδι έδινε τη θέση του σε μια… οικεία λάμψη.

Ένα προς ένα, τα διαμερίσματα φωτίστηκαν ξανά, ενώ σε γειτονιές ακούγονταν χειροκροτήματα και γέλια ανακούφισης. Ήταν η στιγμή που η ανησυχία υποχώρησε και το φως επανέφερε μια αίσθηση κανονικότητας.

The moment power returned to Madrid after a 10-hour outage.

Would think Spain had scored in a World Cup 😅 pic.twitter.com/v53wKmONCA

