Βίντεο: Εξοργισμένος πελάτης έπεσε με το ΙΧ του σε αντιπροσωπεία αυτοκινήτων – «Είχε συνέχεια μηχανικά προβλήματα»

Ένας άνδρας από τη Γιούτα στις ΗΠΑ, απογοητευμένος από μηχανικά προβλήματα στο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που μόλις είχε αγοράσει, αποφάσισε να ρίξει το όχημά του πάνω στην πρόσοψη της αντιπροσωπείας, όταν του αρνήθηκαν επιστροφή χρημάτων.

Ο 35χρονος Μάικλ Λι Μάρεϊ αγόρασε τη Δευτέρα το πρωί ένα μεταχειρισμένο Subaru Outback από τη συγκεκριμένη αντιπροσωπεία, στην ευρύτερη περιοχή του Σολτ Λέικ Σίτι, έναντι 4.000 δολαρίων, όπως αναφέρει το Fox 13 News.

Ο Μάρεϊ ισχυρίστηκε ότι το όχημα που του πούλησαν ήταν ένα «λεμόνι», όρος που χρησιμοποιείται στις ΗΠΑ για αυτοκίνητα με σοβαρά κατασκευαστικά προβλήματα που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του οδηγού.

Όταν λοιπόν ανακάλυψε τα προβλήματα, επέστρεψε στην αντιπροσωπεία και ζήτησε επιστροφή χρημάτων.

Ωστόσο, η διοίκηση του εξήγησε ότι το αυτοκίνητο πωλήθηκε «ως έχει» και δεν μπορούσε να επιστραφεί. Ο διευθυντής της αντιπροσωπείας, Τάιλερ Σλέιντ, δήλωσε στο Fox 13 ότι είχε ενημερώσει τον Μάρεϊ πριν από την αγορά πως το όχημα χρειαζόταν επισκευές.

«Ήμασταν ξεκάθαροι ότι αυτό το αυτοκίνητο δεν είναι έτοιμο για λιανική πώληση. Θα χρειαστεί περισσότερες επιθεωρήσεις και επισκευές», είπε ο Σλέιντ.

Όταν η αντιπροσωπεία αρνήθηκε την επιστροφή χρημάτων, ο Μάρεϊ απείλησε ότι θα ρίξει το αυτοκίνητο πάνω στο κτίριο. «Είπαμε, “Δεν χρειάζεται να γίνει αυτό. Ας βρούμε μια λύση”», θυμάται ο Σλέιντ.

Ο Μάρεϊ, όμως, ήταν ανένδοτος. Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, βγήκε από την αντιπροσωπεία, μπήκε στο όχημά του, και λίγο μετά το έριξε επάνω στην πρόσοψη, καταστρέφοντας τις γυάλινες πόρτες και ένα γραφείο.

