Βίντεο: Άγριος καβγάς μεταξύ πρώην παίκτη χόκεϊ και 6 ανδρών – Τον κυνηγούσαν σε πάρκινγκ και τον χτύπησαν

Ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε από την αστυνομία του Σκότσντεϊλ, στην Αριζόνα των ΗΠΑ, έχει καταγράψει τον άγριο καβγά μεταξύ του Πολ Μπισονέτ, πρώην παίκτη χόκεϊ του NHL, και έξι ανδρών, σε ένα εστιατόριο. Από τη σύγκρουση, ο Μπισονέτ τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε σε τοπικό νοσοκομείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο.

Στα πλάνα, ο Μπισονέτ φαίνεται να τρέχει χωρίς πουκάμισο σε ένα εξωτερικό πάρκινγκ, προκειμένου να σωθεί από την ομάδα ανδρών που τον καταδιώκει. Στη συνέχεια, τον γρονθοκοπούν και τον κλωτσούν αρκετές φορές όταν πέφτει στο έδαφος, πριν καταφέρει να δραπετεύσει από το σημείο.

🧵: New video from @ScottsdalePD shows the moments @BizNasty2point0 took on six men in the parking lot of a Scottsdale restaurant. More angles to come below. @12News pic.twitter.com/s4vgnhxqLw — Sean Rice (@SeanRiceTV) December 10, 2024



«Αυτό είναι το χειρότερο που υπέφερα αφότου έβγαλα νοκ-άουτ εκείνον τον β@@@@ο τύπο, τον Γουίλιαμ Κάρολ, πριν περάσουμε δίπλα από τον κάδο σκουπιδιών», έγραψε ο Μπισονέτ στο X.

PARKING LOT CAMERAS CAPTURED SOME OF THE OUTSIDE FOOTAGE OF THE SCUMBAGS pic.twitter.com/ICOVxBflTO — Spittin’ Chiclets (@spittinchiclets) December 10, 2024



«Δεν ήταν ποτέ να μια δίκαιη μάχη. Ας ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Έφαγα κάποιες κλωτσιές στο κεφάλι και στο σαγόνι, αλλά δεν θα άλλαζα τίποτα. Όλο αυτό δεν τελείωσε» πρόσθεσε.

This is the worst of it I took after I knock out that inbred William Carroll fuck before we pass the dumpster. It was never going to be a fair fight. Let the games begin. Ate some boot fucks to the head & jaw but wouldn’t change a thing. Fuck the Scottsdale Six. This ain’t over. https://t.co/GZV0sjz8YO — Paul Bissonnette (@BizNasty2point0) December 10, 2024

Η αστυνομία συνέλαβε τους έξι άνδρες -Χένρι Μέσκερ, Τζον Κάρολ, Γουίλιαμ Κάρολ, Ντάνι Μπράντλεϊ, Έντουαρντ Τζένινγκς και Σον Ντέιλι- και δημοσίευσε τις φωτογραφίες τους στις 26 Νοεμβρίου, ενώ κάποιοι είχαν εμφανείς μελανιές στα πρόσωπά τους.

Σε όλους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επίθεση και σε ορισμένους επιβλήθηκε επιπλέον κατηγορία για διατάραξη της τάξης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που περιήλθαν στην κατοχή του TMZ Sports. Ο Σον Ντέιλι, 29 ετών, κατηγορήθηκε για κατοχή πλαστής στρατιωτικής ταυτότητας κατά τη διάρκεια της σύλληψής του και αναμένεται να παρουσιαστεί ξανά στο δικαστήριο μέσα στο μήνα.

Την ημέρα μετά το επεισόδιο, ο Μπισονέτ, 39 ετών, δημοσίευσε ένα βίντεο στην πλατφόρμα Χ, ισχυριζόμενος ότι δέχθηκε επίθεση από μια ομάδα «μεθυσμένων γκόλφερ», με τον καβγά να επεκτείνεται στο πάρκινγκ κοντά στο εστιατόριο.

Thanks for your calls & messages. Love you fuckers. Had a blast getting to record @spittinchiclets today and share some laughs with the gang. See you tomorrow. pic.twitter.com/5WOxkxARvx — Paul Bissonnette (@BizNasty2point0) November 26, 2024

Ο Μπισονέτ, πλέον αναλυτής του NHL για το κανάλι TNT Sports, εξήγησε ότι «ένιωσε την ανάγκη να παρέμβει» όταν είδε τους άνδρες να γίνονται επιθετικοί με το προσωπικό του εστιατορίου, το οποίο επισκέπτεται τρεις ή τέσσερις φορές την εβδομάδα.

«Έφαγα τρεις κλωτσιές, μία στον αυχένα και δύο στο κεφάλι», είπε στο podcast του Barstool Sports «Spittin’ Chiclets», προσθέτοντας ότι το πουκάμισό του σκίστηκε και τα παπούτσια του χάθηκαν.

Οι έξι άνδρες φέρονται να εμπλέκονται και σε ένα άλλο επεισόδιο, λίγες ώρες νωρίτερα στο κοντινό Raven Golf Club, σύμφωνα με ξεχωριστό βίντεο που δημοσίευσε στα social media ο Σέα Στίβενς.

Carter, an employee at Raven Golf Club in Phoenix, describes how the much larger Danny Bradley assaulted him last week. Carter said it’s nice to know that when Bradley tried the same thing an hour later at Houston’s, he picked the wrong guy. @BizNasty2point0 pic.twitter.com/43JzS1THxz — Shea Stevens (@WhistleblowerCA) December 4, 2024

Ο πρώην παίκτης του NHL, είχε δηλώσει ότι «τα πράγματα προφανώς κλιμακώθηκαν», όταν οι άνδρες ξεκίνησαν να παρενοχλούν το προσωπικό του εστιατορίου. «Ζήτησαν από έναν τύπο να φύγει. Και τότε, ένας τύπος συνέχιζε να πλησιάζει τον υπεύθυνο και να τον αγγίζει. Εγώ πήγα και του άρπαξα το χέρι και του είπα: “Αν συνεχίσετε να παρενοχλείτε και να επιτίθεστε στο προσωπικό, θα έχουμε πρόβλημα” και μετά άρχισαν όλοι να χτυπούν».