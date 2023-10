Βενεζουέλα: Ο Νικολάς Μαδούρο κατηγορεί το Ισραήλ πως διαπράττει «γενοκτονία» σε βάρος των Παλαιστινίων

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, ο σοσιαλιστής Νικολάς Μαδούρο, κατηγόρησε την Δευτέρα το Ισραήλ ότι διαπράττει «γενοκτονία» εναντίον των Παλαιστινίων, μετά την ανακοίνωση της ισραηλινής κυβέρνησης για την επιβολή «πλήρους πολιορκίας» στη Λωρίδα της Γάζας, αναφερόμενος σε ανακοίνωση Τύπου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, του Αντόνιο Γκουτέρες.

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ έδωσε στη δημοσιότητα μια ανακοίνωση την οποία διαβάσαμε προσεκτικά, μια ανακοίνωση συναγερμού (…) μπροστά στη γενοκτονία που άρχισε εναντίον του παλαιστινιακού λαού στη Γάζα», είπε ο κ. Μαδούρο στην κρατική τηλεόραση.

Αναγνωρίζοντας τις «θεμιτές ανησυχίες του Ισραήλ για την ασφάλειά του», ο κ. Γκουτέρες δήλωσε «βαθιά αναστατωμένος» την Δευτέρα, μετά την ανακοίνωση περί επιβολής «πλήρους πολιορκίας» στη Λωρίδα της Γάζας.

Venezuela President Maduro: "No electricity, no water, no fuel. Total blockade, invasion of Gaza. There, in a small space, live millions of human beings who, for decades, have been bombed, tortured, attacked, persecuted, and martyred. That is the sacred people of Gaza!

