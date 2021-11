Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του μετά την προσωρινή μεταβίβαση εξουσίας στην αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Κάμαλα Χάρις, προκειμένου να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση, η οποία απαιτούσε αναισθησία.

Ο Τζο Μπάιντεν μεταβίβασε τις εξουσίες του στις 10.10 το πρωί ενώ τις ανέκτησε στις 1135. Αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, επικεφαλής του κράτους ήταν η Κάμαλα Χάρις, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα που άσκησε έστω και προσωρινά καθήκοντα προέδρου. Για την ακρίβεια, για 1 ώρα και 25 λεπτά.

Ο Μπάιντεν ανέλαβε ξανά καθήκοντα αφού μίλησε με τη Χάρις και τον προσωπάρχη του Λευκού Οίκου Ρον Κλάιν.

Όπως ανακοίνωσε η τζεν Ψάκι σε ανάρτησή της στο twitter, ο πρόεδρος μίλησε με την αντιπρόεδρο και τον προσωπάρχη στις 11.35 το πρωί. Ο πρόεδρος είχε καλή διάθεση και εκείνη τη χρονική στιγμή ανέλαβε ξανά τα καθήκοντά του. Θα παραμείνει στο Γουόλτερ Ριντ καθώς ολοκληρώνει τις υπόλοιπες εξετάσεις ρουτίνας”.

.@POTUS spoke with @VP and @WHCOS at approximately 11:35am this morning. @POTUS was in good spirits and at that time resumed his duties. He will remain at Walter Reed as he completes the rest of his routine physical.

— Jen Psaki (@PressSec) November 19, 2021