Τζο Μπάιντεν: Έκτακτη αποδέσμευση πετρελαίου ρεκόρ σε «στιγμή κινδύνου» για τον κόσμο

Τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθέματων πετρελαίου των ΗΠΑ έκτακτης ανάγκης ξεκίνησε σήμερα ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και προκάλεσε τις εταιρείες πετρελαίου να πραγματοποιήσουν περισσότερες γεωτρήσεις σε μια προσπάθεια να μειώσουν τις τιμές της βενζίνης που έχουν εκτοξευθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Με αφετηρία τον Μάιο, οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως (bpd) αργού πετρελαίου για έξι μήνες από το Strategic Petroleum Reserve (SPR), είπε. «Αυτή είναι μια στιγμή συνεπειών και κινδύνου για τον κόσμο και πόνου για τις αμερικανικές οικογένειες», είπε ο Μπάιντεν στον Λευκό Οίκο, υποσχόμενος να «ανακουφίσει τα νοικοκυριά» που αντιμετωπίζουν τις αυξανόμενες τιμές καυσίμων, ανακοινώνοντας μια άνευ προηγουμένου χρήση των στρατηγικών αποθεμάτων της χώρας.

«Είναι επίσης μια στιγμή πατριωτισμού», σημείωσε ο Αμερικανός ηγέτης, καθώς ζήτησε από στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους και τις αμερικανικές οικογένειες, αντί των επενδυτών που έχουν ανταμείψει με δισεκατομμύρια δολάρια σε μερίσματα.

U.S. oil companies made nearly $80 billion in profits last year.

This isn’t the time to sit on record profits.

This is the time to step up for the good of your country. To invest in the immediate production we need to respond to Vladimir Putin.

— President Biden (@POTUS) March 31, 2022