Τζο Μπάιντεν: Είδε το ματς της Γαλλίας με το Μαρόκο – Αποθέωσε την μαχητικότητα της αφρικανικής ομάδας

Τον ημιτελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και το Μαρόκο παρακολούθησε ο Τζο Μπάιντεν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής μεταξύ Αφρικανών ηγετών και της κυβέρνησης των ΗΠΑ.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτείων φιλοξένησε στον Λευκό Οίκο ένα γκρουπ Αφρικανών ηγετών, μεταξύ των οποίων ήταν και ο πρωθυπουργός του Μαρόκου, Αζίζ Αχανούς.

«Ήταν μεγάλη μου τιμή να παρακολουθήσω το αποψινό ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου μαζί με τον πρωθυπουργό Αχανούς από το Μαρόκο. Ανεξαρτήτως του ποια ομάδα υποστηρίζει ο καθένας, ήταν εντυπωσιακό που είδαμε όλοι μας πόσα κατάφερε να πετύχει αυτή η ομάδα», έγραψε ο Τζο Μπάιντεν σε ανάρτησή του, στο Twitter

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.

No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ

— President Biden (@POTUS) December 14, 2022