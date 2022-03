Τσαβούσογλου: Συνάντηση των ΥΠΕΞ Ουκρανίας – Ρωσίας την Πέμπτη στην Αττάλεια

Την Πέμπτη στην Αττάλεια θα συναντηθούν οι υπουργοί Εξωτερικών της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπως είπε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Την Κυριακή ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Σεργκέϊ Λαβρόφ και συνέχισαν τη συζήτηση επί των θεμάτων που αναπτύχθηκαν νωρίτερα από τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τσαβούσογλου πριν από μερικές ημέρες είχε δηλώσει ότι ο Λαβρόφ του είχε πει ότι θα πάει στην Αττάλεια.

«Η συνάντηση θα είναι σε τριμερή μορφή. Θα συμμετάσχω και εγώ», είπε ο κ. Τσαβούσογλου για τη συνάντηση στην Αττάλεια.

#BREAKING Top Russian, Ukrainian diplomats to meet in Antalya Diplomacy Forum on Thursday with attendance of Turkiye’s foreign minister

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) March 7, 2022