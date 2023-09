Τρόμος στην Νότια Κίνα: Πάνω από 70 κροκόδειλοι κυκλοφορούν σε πλημμυρισμένη πόλη – ΒΙΝΤΕΟ

Τρόμος στην Νότια Κίνα, καθώς στην πόλη Μαόμινγκ σημειώθηκαν σαρωτικές πλημμύρες οι οποίες επέτρεψαν σε περισσότερους από 70 κροκόδειλους να δραπετεύσουν από εκτροφείο, με αποτέλεσμα οι αρχές να κάνουν εκκλήσεις στον κόσμο να μην κυκλοφορεί στους δρόμους. Επτά άνθρωποι στην πόλη έχουν ήδη σκοτωθεί από τις πλημμύρες και η κυκλοφορία στους δρόμους δεν είναι εύκολη. Ωστόσο οι αρχές έχουν στήσει μεγάλη επιχείρηση για να συλλάβουν τα ερπετά.

Στην Κίνα οι κροκόδειλοι είναι μέρος της διατροφικής αλυσίδας. Θεωρείται ότι το κρέας τους έχει θεραπευτικές ιδιότητες, ενώ το δέρμα τους είναι σχεδόν πολύτιμο. Τα ερπετά ήταν κλεισμένα σε μια φάρμα κροκοδείλων στο Μαόμινγκ, στη νότια επαρχία Guangdong. Αλλά η πλημμύρα προκάλεσε την υπερχείλιση της λίμνης στην οποία οι κροκόδειλοι ζούσαν και αυτό επέτρεψε στα ζώα να δραπετεύσουν. Τουλάχιστον 69 ενήλικοι κροκόδειλοι και έξι νεαρά ζώα βρίσκονταν σε ένα σημείο κοντά στο χωριό Peng Cun, ανέφερε το πρακτορείο Hai Bao News με έδρα τη Shandong. Το πρακτορείο ανέφερε ότι επικοινώνησε με τις τοπικές αρχές, οι οποίες είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους να μην τολμήσουν να βγουν έξω.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Νέα του Πεκίνου», μια δύναμη έκτακτης ανάγκης έφτασε στην περιοχή για να εντοπίσει τους αγνοούμενους κροκόδειλους χρησιμοποιώντας εξοπλισμό ανίχνευσης με σόναρ. Αλλά τα νερά είναι πολύ βαθιά και η επιχείρηση δεν τελεσφόρησε, με αποτέλεσμα οι αρχές να απευθύνουν έκκληση στους κατοίκους να μην βγουν από τα σπίτια τους.

Ένα μέλος της ομάδας έκτακτης ανάγκης δήλωσε στο Nanfeng Plus ότι ίσως χρειαστεί να κάνουν ευθανασία στους κροκόδειλους αντί να τους αιχμαλωτίσουν. Bίντεο που κυκλοφόρησε στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μερικούς από τους κροκόδειλους να κρύβονται πίσω από μια πινακίδα κοντά σε έναν εντελώς βυθισμένο δρόμο. Μέλη της υπηρεσίας αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών με κράνη και φωσφοριζέ γιλέκα διακρίνονται σε βάρκες να χτενίζουν μια περιοχή για τα ερπετά.

Be cautious of crocodiles! The local emergency department of Maoming, in South China’s Guangdong, warned on Mon after around 70 crocodiles escaped from flooded pools on a farm. Many cities in Guangdong have experienced torrential rains since Thurs due to #TyphoonHaikui. pic.twitter.com/iL7f9h8YRz

— Global Times (@globaltimesnews) September 11, 2023