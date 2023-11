Τρόμος σε πτήση – Τραυματίστηκε στο κεφάλι γυναίκα λόγω των έντονων αναταράξεων – ΒΙΝΤΕΟ

Τον τρόμο έζησαν επιβάτες σε πτήση της Aeroflot που εκτελούσε το δρομολόγιο Πετροπαβλόσκ Καμτσάτσκι – Μόσχα, λόγω έντονων αναταράξεων. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ρωσικά ΜΜΕ, μία γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι.

Όπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι επιβάτες ήταν τρομοκρατημένοι καθώς το αεροσκάφος «τρανταζόταν» από τις αναταράξεις την στιγμή που πετούσε πάνω από τα βόρεια Ουράλια Όρη, με αποτέλεσμα κάποιοι να έχουν «γαντζωθεί» από τα καθίσματα.

“A number of passengers began to have panic attacks.”, “The flight attendants showed up when the shaking stopped, giving them water — their hands were shaking with fear.” : Passengers describe horrifying experience into a Turbulence.#flight #aircraft #turbulence pic.twitter.com/EPQIUvwHXb

— FL360aero (@fl360aero) November 26, 2023