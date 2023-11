Δείτε LIVE το 3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας

Παρακολουθήστε απευθείας το 3ο Συμπόσιο Ιχθυοκαλλιέργειας. Το Συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Στο επίκεντρο του Συμποσίου βρίσκονται ο μετασχηματισμός και η ανθεκτικότητα της ελληνικής ιχθυοκαλλιέργειας προς μια κοινωνικά αποδεκτή και περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη.

Στις εργασίες συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, μέλη της πολιτικής ηγεσίας, ακαδημαϊκοί και κορυφαία στελέχη της αγοράς.

Το Συμπόσιο, το οποίο συνδιοργανώνουν οι εταιρείες Next is Now και Dome Consulting, διεξάγεται στο Athens Marriott Hotel.

Δείτε ΕΔΩ το πρόγραμμα