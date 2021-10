Τραγωδία στην Ιταλία: Συνετρίβη αεροσκάφος στο Μιλάνο – 8 νεκροί, ανάμεσά τους ένα παιδί

Τραγωδία στην Ιταλία. Ιδιωτικό αεροσκάφος με οκτώ επιβαίνοντες κατέπεσε το μεσημέρι της Κυριακής δίπλα στη στάση του μετρό Σαν Ντονάτο, στη νοτιοανατολική περιοχή του Μιλάνου.

Αν και αρχικά είχε γίνει λόγος για έξι θύματα, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό οι επιβαίνοντες στο ιδιωτικό αεροσκάφος ήταν οκτώ και σκοτώθηκαν όλοι. Όπως μάλιστα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Italia ανάμεσα στους νεκρούς είναι και ένα παιδί.

Το αεροσκάφος είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Λινάτε του Μιλάνου, με προορισμό τη Σαρδηνία, με επτά επιβάτες και τον πιλότο.

Οι κάτοικοι της περιοχής δήλωσαν ότι άκουσαν έναν μεγάλο θόρυβο και στη συνέχεια είδαν να υψώνονται τεράστιες φλόγες.

Το αεροσκάφος κατέπεσε πολύ κοντά σε σταθμό του μετρό, σε κτίριο στο οποίο δουλεύουν και αναπαύονται οδηγοί των μέσων μεταφοράς του Μιλάνου. Το συγκεκριμένο κτήριο, σήμερα το μεσημέρι, ήταν άδειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση του μικρού αεροσκάφους προκάλεσε πυρκαγιά σε διπλανό πάρκινγκ και στο σημείο έσπευσαν οχήματα της πυροσβεστικής και πρώτων βοηθειών. Οι πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά που ξέσπασε στο οίκημα.

Italy

Small plane crashes in San Donato Milanese, crashing into a structure under construction near the subway pic.twitter.com/j2Wt209Gw7

— World News (@ne23614114) October 3, 2021