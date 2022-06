Τραγωδία στη Γερμανία: Τρεις νεκροί από εκτροχιασμό τρένου – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε εκτροχιασμό τρένου στη Γερμανία, ενώ οι πληροφορίες που μεταδίδει η Bild, κάνουν λόγο για πολλούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τον εκτροχιασμό τρένου στη νότια Γερμανία. Το τοπικό τρένο εκτροχιάσθηκε βόρεια του χειμερινού θερέτρου Γκάρμις-Παρτενκίρχεν στη Βαυαρία και πολλά βαγόνια έχουν ανατραπεί.

Το τρένο ήταν σχεδόν γεμάτο επιβάτες, πολλοί από τους οποίους ήταν μαθητές, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η σιδηροδρομική γραμμή έχει κλείσει και επιχείρηση των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι εικόνες που έρχονται από το σημείο σοκάρουν.

NEW: Police say multiple people are injured following a train derailment in Garmisch-Partenkirchen, Germany. pic.twitter.com/DfwGG7zmAg — Alex Salvi (@alexsalvinews) June 3, 2022

🇩🇪 Another shocking train accident today.

Three people died and several others were injured in the derailment of a DB regional train in Germany, near Garmisch-#Partenkirchen in the Bavarian Alps. pic.twitter.com/oWwxSukJdI — Chris Ogilvie (@Ogilvie_CJ) June 3, 2022

Three people dead and multiple others injured after train derails near German ski resort #Burgrain 🇩🇪 Garmisch-Partenkirchen.pic.twitter.com/yZB851SMHn — NewsBlog (@newsblogmedia) June 3, 2022

Garmisch-Partenkirchen / Germany

– At least 3 dead and dozens seriously injured after a train derailment in southern Germany. Apparently many students among the victims. pic.twitter.com/5O95pNFhWg — Michael Barthel (@RealMiBaWi) June 3, 2022

