Λίβερπουλ: Η ζωή της όλη σε ένα βίντεο

Η Λίβερπουλ κλείνει σήμερα 130 χρόνια ζωής και μπορεί τα «γενέθλια» να μην συνδυάστηκαν με ένα Champions Legue ή ένα πρωτάθλημα, όμως η σεζόν χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη. Το πάρτι που στήθηκε για τα δύο κύπελλα και η αγάπη των φιλάθλων της απέδειξαν το βαθύ δέσιμο που υπάρχει μεταξύ τους.

Με ένα συγκινητικό βίντεο (διάρκειας τεσσάρων λεπτών) για τα 130 χρόνια από την ίδρυση της, που ανάρτησε στα social media, η αγγλική ομάδα κατάφερε να συγκινήσει τους οπαδούς της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μεγάλες μορφές που πρόσφεραν στο κλαμπ μιλούν και εξηγούν τι πραγματικά σημαίνει να αγαπάς την Λίβερπουλ.

We’ve created many magic moments together… and here’s to many more 🙌

«Δεν νομίζω ότι είμαι τόσο εκπαιδευμένος για να βρω όλες τις λέξεις που μπορούν να το περιγράψουν…» είπε ο θρυλική μορφή των «reds, Κένι Νταλγκλίς. Με τον πρώην αρχηγό, Στίβεν Tζέραντ να τονίζει: με τη σειρά του: «Ανατριχιάζω κάθε φορά, δεν έχει να κάνει με την ερμηνεία του “You ‘ll never walk alone”, αλλά γι’ αυτό που σε κάνει να αισθάνεσαι».

Από το βίντεο δεν θα μπορούσε να λείπει ο Γιούργκεν Κλοπ. Ο Γερμανός προπονητής εμφανώς συγκινημένος δηλώνει: «Είμαι ευγνώμων που είμαι κομμάτι του συλλόγου, όλα έχουν να κάνουν με τον ενθουσιασμό και τη χαρά που βλέπεις στα μάτια του κόσμου». Από το βίντεο, φυσικά, δεν λείπουν οι Τζον Μπαρνς, Τζέιμι Κάραγκερ, Φιλ Τόμσον και Τζόρνταν Χέντερσον.

Δείτε (είτε είστε οπαδοί της Λίβερπουλ, είτε όχι) το μοναδικό βίντεο:

One hundred and thirty years old today: Through the highs, lows and everything in between… we’ve done it all together ❤️ pic.twitter.com/QT2jCWRumM

