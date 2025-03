Τραμπ-Ζελένσκι: Σε εξέλιξη η τηλεφωνική συνομιλία των δύο ηγετών

Σε εξέλιξη βρίσκεται το τηλεφώνημα του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ τηλεφώνησε στον Ζελένσκι από το Οβάλ Γραφείο. Είναι η πρώτη φορά που οι δύο ηγέτες συνομιλούν μετά την καταστροφική αντιπαράθεση στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

Ο Dan Scavino, αναπληρωτής προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών. «Συμβαίνει τώρα – Ο Τραμπ βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι».

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.

