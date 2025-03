Τουρκία: Για «διαφθορά» και «υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης» κατηγορείται ο Ιμάμογλου – «Κύμα» πανεθνικών διαδηλώσεων κατά της σύλληψής του

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου βρίσκεται αντιμέτωπος με δύο κατηγορίες για «διαφθορά» και «υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης», δήλωσε σήμερα το μεσημέρι ο Τούρκος υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Άγκυρα.

«Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας, (επτά) ύποπτοι, συμπεριλαμβανομένου του δημάρχου της μητροπολιτικής περιοχής της Κωνσταντινούπολης, κατηγορούνται για βοήθεια τρομοκρατικής οργάνωσης, με συμμετοχή σε αυτήν», τόνισε ο υπουργός, επιβεβαιώνοντας δημοσιεύματα.

Παράλληλα τόνισε ότι η όποια σύνδεση του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με εν εξελίξει νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης αυτής της σύλληψης Ιμάμογλου, είναι υπέρ των ορίων και ισοδυναμεί με αυθάδεια.

Ο Τουντς ανέφερε ότι κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου στα τουρκικά δικαστήρια, τα οποία είναι ανεξάρτητα.

Πρόσθεσε ότι οι δρόμοι δεν είναι το μέρος για την υπεράσπιση της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι η χρήση λέξεων όπως «πραξικόπημα» για τον χαρακτηρισμό νομικών διαδικασιών είναι εσφαλμένη και επικίνδυνη.

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που υποστηρίζουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου έσπασαν οδοφράγματα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της σύλληψής του και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο αντίκτυπος της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ήδη έχει ταρακουνήσει τη χώρα.

Citizens gather in front of main opposition CHP headquarters in Ankara to support detained Ekrem Imamoglu, chanting in his favor pic.twitter.com/Th7KiWo1St



Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP) κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Το CHP κάλεσε σε συγκέντρωση σε γραφεία του κόμματος σε όλη τη χώρα στις 14:00.

❗️🇹🇷 – In custody, Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu vowed that the nation would resist “lies, conspiracies, and those who steal the people’s will,” entrusting himself to God and the Turkish people.

Protests supporting him have escalated into violence, with university students… pic.twitter.com/iVFGZy1tj4

— 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) March 19, 2025