Τραμπ: «Συμμορία» και «φασίστες» ο Μπάιντεν και τους συνεργάτες του – Θα ασκήσει έφεση στην καταδίκη του

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε σήμερα «πολύ άδικη» την ποινική δίκη του στη Νέα Υόρκη, όπου κρίθηκε ένοχος για παραποίηση λογιστικών εγγράφων, με σκοπό να αποκρύψει τα χρήματα που κατέβαλε σε μια πρώην ηθοποιό ερωτικών ταινιών πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016.

Σε μια ασυνάρτητη δήλωσή του προς τους δημοσιογράφους, από το χολ του Πύργου Τραμπ στο Μανχάταν, ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου κατηγόρησε επίσης τον Δημοκρατικό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και το επιτελείο του ότι είναι «συμμορία» και τους αποκάλεσε «άρρωστους» και «φασίστες».

Όπως ήταν αναμενόμενο, ανακοίνωσε επίσημα ότι θα ασκήσει έφεση «σε αυτήν την απάτη», απευθυνόμενος σε πλήθος δημοσιογράφων και λιγοστούς υποστηρικτές του που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τον ουρανοξύστη του για να τον ακούσουν, μετά την ιστορική καταδίκη του.

Ο Τραμπ μίλησε χωρίς να διαβάζει τη δήλωσή του από ότο-κιου και εμφανίστηκε επιθετικός αν και, σε κάποια σημεία, ασυνάρτητος. Ξεκίνησε την ομιλία του αναφερόμενος στη μετανάστευση στις ΗΠΑ, ένα από τα κεντρικά θέματα της προεκλογικής εκστρατείας του. «Φτάνουν (οι μετανάστες) απ’ όλον τον κόσμο στη χώρα μας και εμείς έχουμε έναν πρόεδρο και μια συμμορία από φασίστες που δεν θέλουν να κάνουν τίποτα για το θέμα αυτό.

Έπειτα από έξι εβδομάδες καταθέσεων στο ποινικό δικαστήριο του Μανχάταν οι 12 ένορκοι τον έκριναν ένοχο και για τις 34 κατηγορίες που αντιμετώπιζε, για τα χρήματα που καταβλήθηκαν το 2016 στην πρώην πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς προκειμένου να εξαγοράσει τη σιωπή της, καθώς εκείνη έλεγε ότι είχαν μια ερωτική επαφή πολλά χρόνια νωρίτερα, το 2006. Ο Τραμπ εξακολουθεί να αρνείται ότι συνευρέθηκε με την Ντάνιελς.

«Είδατε τι συνέβη σε ορισμένους από τους μάρτυρες που ήταν με τη δική μας πλευρά, κυριολεκτικά τους σταύρωσαν», πρόσθεσε.

«Αν μπορούν να το κάνουν αυτό σε μένα, μπορούν να το κάνουν σε οποιονδήποτε», συνέχισε, χειροκροτούμενος από τους υποστηρικτές του».

Ολοκλήρωσε τη δήλωσή του, που κράτησε 33 λεπτά, χωρίς να δεχτεί ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους.

«Η αληθινή ετυμηγορία θα εκδοθεί στις 5 Νοεμβρίου, από τον αμερικανικό λαό», είχε δηλώσει χθες ο Τραμπ, μετά την ανακοίνωση της απόφασης των ενόρκων. «Είμαι πολιτικός κρατούμενος», είπε στη συνέχεια, κάνοντας έκκληση για δωρεές στην προεκλογική εκστρατεία του. Σύμφωνα με το επιτελείο του, συγκέντρωσε 34,8 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγες ώρες, δηλαδή «σχεδόν τα διπλά από την πιο καλή ημέρα (για τις δωρεές) που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα».

