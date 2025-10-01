Τουρκία: «Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35» δήλωσε ο Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε αναφορά στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο απεβλήθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία, επειδή προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.
Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, κατά τη δεξίωση στην Εθνοσυνέλευση για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».
⚡️Turkish President Erdogan:
I reminded Trump that we paid money for the F-35 fighter jets, we’ll see what happens.
(Turkey invested about $1.4 billion into the project before being suspended in 2019) pic.twitter.com/nzCCwqRhcf
