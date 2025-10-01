Τουρκία: «Υπενθύμισα στον Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα F-35» δήλωσε ο Ερντογάν

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Τίρανα
πηγή: Murat Kula / Anadolu Ajansı

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έκανε αναφορά στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από το οποίο απεβλήθη από τις Ηνωμένες Πολιτείες η Τουρκία, επειδή προμηθεύτηκε το ρωσικό σύστημα αεράμυνας S-400.

Ερντογάν: «Δεν θα επιτρέψουμε κατακερματισμό της Συρίας» – Τι σημαίνει αυτό για τους Κούρδους

Αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και ερωτηθείς σχετικά από δημοσιογράφο, κατά τη δεξίωση στην Εθνοσυνέλευση για την έναρξη της νέας κοινοβουλευτικής περιόδου, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε: «Υπενθύμισα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ ότι πληρώσαμε για τα αεροσκάφη F-35. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

