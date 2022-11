Τουρκία: Παγκόσμια καταδίκη για την φονική έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη

«Mια γυναίκα» βρίσκεται πίσω από την φονική έκρηξη που έπληξε το μεσημέρι της Κυριακής την καρδιά της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, σκοτώνοντας τουλάχιστον έξι ανθρώπους και τραυματίζοντας δεκάδες στον πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο της Ιστικλάλ.

Η ισχυρή έκρηξη, η οποία άφησε επίσης 81 τραυματίες, εκ των οποίων δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο επίσημο απολογισμό, σημειώθηκε γύρω στις 16:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) ενώ ο πεζόδρομος ήταν γεμάτος ως συνήθως από κόσμο σε αυτό το δημοφιλές σημείο της τουρκικής μητρόπολης για τουρίστες. Καμία οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη της επίθεσης μέχρι αργά το βράδυ.

Η επίθεση, η οποία έρχεται επτά μήνες πριν από τις κρίσιμες τουρκικές προεδρικές και βουλευτικές εκλογές, προκάλεσε πολλές καταδίκες και εκφράσεις αλληλεγγύης από άλλες χώρες. Ελλάδα, Πακιστάν, Ινδία, Ιταλία, Γερμανία, όπου υπάρχει μεγάλη τουρκική κοινότητα, Κατάρ, Ιορδανία και Σαουδική Αραβία, μεταξύ πολλών άλλων.

«Συγκλονισμένος και λυπημένος από την είδηση της αποτρόπαιας επίθεσης στην Τουρκία Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες και εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στον Πρόεδρο Ερντογάν και στον τουρκικό λαό. Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα κάθε μορφή τρομοκρατίας», ανέφερε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο twitter.

Shocked and saddened by the news of the heinous attack in Türkiye. I wish a speedy recovery to the wounded and offer my sincere condolences to the families of the victims, to President @RTErdogan and to the Turkish people. Greece unequivocally condemns all forms of terrorism. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) November 13, 2022

«Όλες οι σκέψεις μας βρίσκονται με τον τουρκικό λαό σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», έγραψε στο Twitter ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, εξέφρασε την «αλληλεγγύη του με τον σύμμαχό μας». Σοκαρισμένος δήλωσε και ο Ουλφ Κρίστερσον, πρωθυπουργός της Σουηδίας, χώρας υποψήφιας για ένταξη στην Συμμαχία.

Horrific news from #Istanbul tonight. Condolences to the victims of the explosion at #Istiqlal All our thoughts are with those currently responding and the people of Türkiye at this very distressing time. — Charles Michel (@CharlesMichel) November 13, 2022

Shocking images from #Istanbul. My thoughts and deepest condolences to all those affected & to the Turkish people. #NATO stands in solidarity with our Ally #Türkiye. — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) November 13, 2022

Deeply shocked by the news of today’s explosion in the heart of Istanbul. Our thoughts are with the victims, and with all those who have lost their loved ones. We stand with Türkiye. — SwedishPM (@SwedishPM) November 13, 2022

Ο Λευκός Οίκος, σε ανακοίνωσή του, διαβεβαίωσε ότι οι ΗΠΑ «στέκονται στο πλευρό της Τουρκίας, σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ στην μάχη κατά της τρομοκρατίας».

Από τη Γαλλία, που τίμησε σήμερα τη μνήμη των 130 νεκρών από τις επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν διαβεβαίωσε: «Προς τους Τούρκους: μοιραζόμαστε τον πόνο σας». Ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον Τούρκο πρόεδρο.

En ce jour si symbolique pour notre Nation, alors que nous pensons aux victimes tombées le 13 novembre 2015, le peuple turc est frappé par un attentat en son cœur, Istanbul. Aux Turcs : nous partageons votre peine. Nous nous tenons à vos côtés dans la lutte contre le terrorisme. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2022

Τέλος, το Ισραήλ, με το οποίο η Τουρκία έχει αναθερμάνει τις σχέσεις της, επιβεβαίωσε ότι «ο τρόμος δεν θα νικήσει ποτέ».

