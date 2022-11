Έκρηξη στην Κωνσταντινούπολη: Αυτή είναι η γυναίκα που θεωρείται ύποπτη – «Θα τιμωρηθούν οι ένοχοι» λέει ο Ερντογάν

Οι τουρκικές αρχές ερευνούν την αιτία της φονικής έκρηξης στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη με μία γυναίκα να βρίσκεται στο μικροσκόπιό τους.

Ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανέφερε ότι «υπάρχει άρωμα τρομοκρατίας σ’ αυτή την υπόθεση. Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις Ερντογάν, τουρκικά Μέσα μετέδωσαν εικόνες με μια γυναίκα η οποία θεωρείται ως ύποπτη. Η γυναίκα φέρεται να τοποθέτησε ένα ύποπτο δέμα στην οδό Ιστικλάλ. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν την έκρηξη, σημειώθηκαν πυροβολισμοί στην περιοχή Σισχανέ που είναι κοντά στην οδό Ιστικλάλ.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 53 τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που συγκλόνισε στις 16:20 σήμερα τον πλέον πολυσύχναστο πεζόδρομο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης, σε ένα συμβάν που ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αποκάλεσε μια βομβιστική επίθεση που «μυρίζει τρομοκρατία».

Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο στην κατάμεστη λεωφόρο Ιστικλάλ, την οποία η αστυνομία απέκλεισε γρήγορα. Η περιοχή, στη συνοικία Μπέγιογλου στο ευρωπαϊκό τμήμα της τουρκικής μητρόπολης, ήταν γεμάτη, ως συνήθως τα σαββατοκύριακα, από ανθρώπους που έκαναν ψώνια, από τουρίστες και οικογένειες.

Βίντεο που έλαβε το Reuters δείχνει τη στιγμή που σημειώθηκε η έκρηξη στο κέντρο της λεωφόρου, στέλνοντας συντρίμμια στον αέρα και αφήνοντας ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος.

«Οι προσπάθειες να νικήσουν την Τουρκία και τον τουρκικό λαό μέσω τρομοκρατίας θα αποτύχουν σήμερα όπως και στο παρελθόν, όπως θα αποτύχουν ξανά στο μέλλον», είπε ο Ερντογάν σε συνέντευξη Τύπου πριν αναχωρήσει για την Ινδονησία για να παρευρεθεί στη σύνοδο της G20.



«Ο λαός μας μπορεί να είναι βέβαιος ότι οι ένοχοι πίσω από την επίθεση θα λάβουν την τιμωρία που τους αξίζει», τόνισε, προσθέτοντας ότι οι αρχικές πληροφορίες υποδηλώνουν ότι «μια γυναίκα έπαιξε ρόλο» στην επίθεση.

Μη επαληθευμένα πλάνα από μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια γυναίκα να αφήνει μια τσάντα κοντά σε πεζούς, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ακολούθησε μια έκρηξη. Ωστόσο, οι αρχές υπογράμμισαν ότι η έρευνα βρίσκεται στο αρχικό της στάδιο.

«Θα είναι λάθος να πούμε ότι πρόκειται αναμφίβολα για μια τρομοκρατική επίθεση, αλλά οι αρχικές εξελίξεις και οι πρώτες πληροφορίες από τον κυβερνήτη μου είναι ότι η επίθεση μυρίζει τρομοκρατία», συμπλήρωσε ο Τούρκος πρόεδρος.

Κανείς δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την έκρηξη, αλλά η Κωνσταντινούπολη και άλλες τουρκικές πόλεις έχουν γίνει στόχος στο παρελθόν από Κούρδους αυτονομιστές, ισλαμιστές μαχητές και άλλες οργανώσεις.

«Όταν άκουσα την έκρηξη, πάγωσα από τον φόβο, οι άνθρωποι πάγωσαν, κοιτάζοντας ο ένας τον άλλο. Μετά οι άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν μακριά. Τι άλλο μπορεί να κάνει κανείς», είπε ο Μεχμέτ Ακούς, 45 ετών, εργαζόμενος σε ένα εστιατόριο στην Ιστικλάλ.

«Με πήραν τηλέφωνο οι συγγενείς μου, ξέρουν ότι δουλεύω στην Ιστικλάλ. Τους καθησύχασα», είπε στο Reuters.

Ένα ελικόπτερο πέταγε πάνω από το σημείο της έκρηξης και πολλά ασθενοφόρα ήταν σταθμευμένα στην κοντινή πλατεία Ταξίμ.

Το αστυνομικό τμήμα Κασιμπάσα ανέφερε ότι όλες οι αστυνομικές δυνάμεις του τμήματος έχουν αναπτυχθεί στο σημείο, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε έρευνα για την έκρηξη.

Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος τόνισε ότι μονάδες αίματος μεταφέρονται σε κοντινά νοσοκομεία.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα είναι η πρώτη μεγάλη έκρηξη βόμβας στην Κωνσταντινούπολη εδώ και αρκετά χρόνια.

Μια διπλή βομβιστική επίθεση έξω από γήπεδο ποδοσφαίρου της Κωνσταντινούπολης τον Δεκέμβριο του 2016 σκότωσε 38 άτομα και τραυμάτισε 155 σε μια επίθεση την ευθύνη της οποίας ανέλαβε ένα παρακλάδι του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

WARNING: GRAPHIC CONTENT – At least six people were killed and 53 others wounded when an explosion rocked a busy pedestrian street in central Istanbul pic.twitter.com/WamF8xNzj8

— Reuters (@Reuters) November 13, 2022