Τουρκία: Έφτασε σε κατοικημένες περιοχές η μεγάλη φωτιά στο Κορδελιό – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τον ουρανό της Σμύρνης έχει καλύψει ο καπνός από την φωτιά που ξέσπασε από χτες το βράδυ σε ορεινή περιοχή βόρεια της συνοικίας του Κορδελιού, στην Τουρκία.

Η φωτιά έχει επεκταθεί σε κατοικημένες περιοχές και απομακρύνθηκαν οι πολίτες από γειτονιές στις παρυφές του Κορδελιού και ένα χωριό. «Εκκενώσαμε ένα χωριό μας. Και στις γειτονιές που βρίσκεται σε εξέλιξη η πυρκαγιά, συμπεριλαμβανομένου και του Ντογάνμπεϊ που βρισκόμαστε τώρα, εκκενώσαμε κάποια σπίτια που βρίσκονται κοντά στη φωτιά», δήλωσε ο νομάρχης Σμύρνης, Σουλεϊμάν Ελμπάν.

Τόνισε επίσης ότι η ταχύτητα του ανέμου φτάνει στην περιοχή τα 80 χιλιόμετρα την ώρα και για το λόγο αυτό τα εναέρια μέσα αναγκάζονται συχνά να διακόπτουν την επιχείρηση κατάσβεσης.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 21:50 το βράδυ της Πέμπτης και μέχρι αυτή τη στιγμή συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης, οι οποίες συνεχίστηκαν όλη τη νύχτα.



Με το πρώτο φως της ημέρας ενεργοποιήθηκαν και οι εναέριες δυνάμεις πυρόσβεσης και σύμφωνα με την Περιφερειακή Διεύθυνση Δασών επιχειρούν στα μέτωπα της φωτιάς δύο αεροπλάνα, πέντε ελικόπτερα και 15 χερσαία οχήματα, πέντε υδροφόρες και δύο μπουλντόζες. Ο ισχυρός άνεμος δυσχεραίνει την προσπάθεια να τεθούν οι φλόγες υπό έλεγχο.

Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης στις 4:50 τα ξημερώματα στα Αλάτσατα της Κρήνης (Τσεσμέ), δυτικά της Σμύρνης. Στην κατάσβεση συμμετέχουν έξι αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, πέντε οχήματα και μία υδροφόρα.

🇹🇷#Breaking FOREST FIRE IN İZMİR

A forest fire broke out in the Yamanlar region of İzmir’s Karşıyaka district.

The fire has spread a lot due to the strong winds. Unfortunately, the fire has reached residential areas. Bayraklı Mayor Önal called on citizens living in the area to… pic.twitter.com/utXfRskLOx

— Turkish News (@hsimsek78) August 16, 2024