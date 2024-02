Τουλάχιστον 24 νεκροί από ισραηλινό πλήγμα στη Λωρίδα της Γάζας

Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν από ισραηλινό πλήγμα το βράδυ της Παρασκευής (23/2) στην πόλη Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μεταδίδει το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων (WAFA).

Παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και νοσοκομειακές πηγές ανέφεραν στο κινεζικό πρακτορείο Xinhua ότι κατά την επιδρομή επλήγη οίκημα στο οποίο είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι, ανάμεσά τους γυναίκες και παιδιά.

Περισσότεροι από 29.500 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

The moments that followed the Israeli bombardment in Deir Al Balah, central Gaza.

إنقاذ مواطنين بعد قصف الاحتلال في دير البلح#Palestine_Genocide pic.twitter.com/gOBKJeHTHy

— MSF MEDICINE SAN FRONTIER (@Msfsupport59206) February 23, 2024