Τόνγκα: Το τσουνάμι “χτύπησε” και τις ακτές της Καλιφόρνια

Το τσουνάμι που προκάλεσε η έκρηξη υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα έφθασε μέχρι και την Καλιφόρνια με τεράστια κύματα να πλήττουν τις αμερικανικές ακτές. “Γεια σου κόσμε! Επιβιώνουμε από το τσουνάμι” ανέφερε σε βίντεο κάτοικος της Πασίφικα Καλιφόρνια, δευτερόλεπτα μετά που γιγαντιαίο κύμα “έσκασε” στο προστατευτικό τοίχωμα και μετά μέσα στο σπίτι της.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε οδηγία για τσουνάμι για την παράκτια Καλιφόρνια όσο και για τη Δυτική Ακτή ενώ η πρόγνωση έκανε λόγο για κύματα ύψους έως ένα μέτρο, που μπορεί να συνοδεύονται από παλίρροια.

(Video from Yesterday January 14, 2022)

This was the first eruption of the Hunga-Tonga Hunga-Ha’apai Volcano The First Day (Friday, January 14)

#volcano #Tonga #HungaTonga #HungaTongaHungaHaapai #underwater #volcano#Tsunami #Tonga #Oceania pic.twitter.com/YN9dLIl3VA

