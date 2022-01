Συναγερμός στην Ιαπωνία: Φόβοι για κύματα ύψους τριών μέτρων από το τσουνάμι

Μετά την έκρηξη του υποθαλάσσιου ηφαιστείου στην Τόνγκα, το τσουνάμι έφθασε στην Ιαπωνία αργά απόψε και υπάρχει φόβος για κύματα ύψους τριών μέτρων, όπως ανακοίνωσε η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

#BREAKING

The terrible warning siren that has woken up Japan, which expects a 3-meter wave from the tsunami caused by the underwater volcano on the island of Tonga #Japan #Tsunami

pic.twitter.com/jz05y1b8aM#Tsunami japan

— GlobalNewsToday #vaccine💉 and its pros and cons (@GlobalNewsToda3) January 15, 2022