Τόκιο: Συνελήφθη ακροδεξιός που έπεσε με το όχημά του πάνω σε μπάρα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ

Η ιαπωνική αστυνομία συνέλαβε σήμερα (16/11) άνδρα, ο οποίος έπεσε με το όχημά του πάνω σε μπάρα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στο Τόκιο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί αστυνομικός, μεταδίδουν ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Τηλεοπτικά πλάνα κατέγραψαν σκουρόχρωμο όχημα που προσέκρουσε σε μπάρα σε διασταύρωση περίπου 100 μέτρα από την ισραηλινή πρεσβεία.

Πρόκειται για έναν 53χρονο, ο οποίος είναι μέλος οργάνωσης της άκρας δεξιάς, σύμφωνα με μερίδα του ιαπωνικού Τύπου.

A Man involved with an Extremist Japanese Right-Wing Organization has reportedly been Arrested in Tokyo, Japan after he Rammed his Car into a Barrier near the Israeli Embassy in the City, resulting in the Injury of at least 1 Police Officer. pic.twitter.com/LiUnMQd7Cs — OSINTdefender (@sentdefender) November 16, 2023

#WATCH | A car crashed into a barricade near the entrance of the #Israeli embassy in #Tokyo. pic.twitter.com/xGRla0NRU5 — Hindustan Times (@htTweets) November 16, 2023

In Japan, a car rammed through the fence of the Israeli embassy in Tokyo. The policeman guarding the institution was wounded.

The police detained a 50-year-old driver at the scene of the accident. According to law enforcement officers, he is a member of a right-wing group. pic.twitter.com/jScwYTtxbh — Leosan (@Oleh_Leosan) November 16, 2023

Εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως η υπηρεσία του δέχθηκε «επείγουσα κλήση» για να στείλει ασθενοφόρο στις 11:57 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 04:57 ώρα Ελλάδας).

«Άκουσα πολύ δυνατό κρότο και βγήκα έξω για να εξακριβώσω τι είχε γίνει», είπε υπάλληλος κοντινού εστιατορίου στο ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK. «Είδα έναν αστυνομικό τραυματία που υπέφερε κοντά σε μπάρα κυκλοφορίας. Έμοιαζε να αιμορραγεί», πρόσθεσε.

Η ιαπωνική αστυνομία αρνήθηκε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο για το συμβάν, ενώ δεν ήταν διαθέσιμος εκπρόσωπος της ισραηλινής πρεσβείας.