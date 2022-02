Το ΝΑΤΟ θα αναπτύξει περισσότερα στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη

Οι ηγέτες των χωρών μελών του ΝΑΤΟ ανακοίνωσαν ότι θα αναπτύξουν περισσότερα στρατεύματα στην Ανατολική Ευρώπη, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παράλληλα, τόνισαν ότι η Μόσχα είπε ψέματα για τις προθέσεις της.

«Κανείς δεν πρέπει να ξεγελαστεί από το μπαράζ ψεμάτων της ρωσικής κυβέρνησης», αναφέρεται στην κοινή ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ηγέτες των 30 χωρών μετά τη βιντεοδιάσκεψη, στην οποία προήδρευσε ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ.

«Τώρα κάνουμε σημαντικές, πρόσθετες αποστολές δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της συμμαχίας» ανέφερε η ανακοίνωση, χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

