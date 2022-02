Παραμένει στο Κίεβο ο Ζελένσκι – “Είμαστε εδώ, υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία”

Με ένα βίντεο στα social media ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι διέψευσε τις πληροφορίες ότι έχει εγκαταλείψει το Κίεβο. Ο Ζελένσκι βρίσκεται με την ομάδα του έξω από την προεδρική διοίκηση στη συνοικία του Κιέβου, όπως ο ίδιος τόνισε: “Είμαστε εδώ. Είμαστε στο Κίεβο. Υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία”.

⚡️Ukraine’s Zelensky posts a new video of himself and his team outside the presidential administration in Kyiv’s government quarter after rumors in Russian media that he’d fled. “We are here. We are in Kyiv. We are defending Ukraine.” pic.twitter.com/bgHyrsbVFs

— Christopher Miller (@ChristopherJM) February 25, 2022