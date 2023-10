Το Ισραήλ αποσύρει τους διπλωμάτες του από την Τουρκία μετά τις δηλώσεις Ερντογάν – «Θα επανεκτιμηθούν οι σχέσεις»

Μετά από όσα είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο συλλαλητήριο υπέρ της Παλαιστίνης χαρακτηρίζοντας το Ισραήλ ως χώρα κατακτητή, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Έλι Κοέν ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ ανακαλεί τους διπλωμάτες του στην Τουρκία και ότι το Τελ Αβίβ θα επανεξετάσει τις σχέσεις του με την Άγκυρα.

«Μπροστά στις σκληρές δηλώσεις της Τουρκίας, διέταξα την ανάκληση των διπλωματικών εκπροσώπων στην Τουρκία, προκειμένου να επανεκτιμήσουμε τις σχέσεις Ισραήλ-Τουρκίας», έγραψε ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο Χ.

Σημειώνεται ότι οι Ισραηλινοί διπλωμάτες έχουν ήδη φύγει από την Τουρκία για λόγους ασφαλείας και η δήλωση του Έλι Κοέν πιθανώς αφορά και την τυπική ανάκλησή τους ως διπλωματικών απεσταλμένων.

Given the grave statements coming from Turkey, I have ordered the return of diplomatic representatives there in order to conduct a reevaluation of the relations between Israel and Turkey.

— אלי כהן | Eli Cohen (@elicoh1) October 28, 2023