Πόλεμος στο Ισραήλ: Ανησυχία για τη διακοπή των επικοινωνιών στην Λωρίδα της Γάζας – «Κίνδυνος να συγκαλυφθούν ωμότητες»

Η διακοπή των τηλεπικοινωνιών και της πρόσβασης στο διαδίκτυο στην Λωρίδα της Γάζας, τον παλαιστινιακό θύλακα που υφίσταται σφοδρούς βομβαρδισμούς από τον στρατό του Ισραήλ, υπάρχει κίνδυνος να αποτελέσει «προκάλυψη» για τη διάπραξη «μαζικών ωμοτήτων», προειδοποίησε η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW).

«Αυτή η διακοπή κάθε πληροφόρησης υπάρχει κίνδυνος να χρησιμοποιηθεί ως προκάλυψη για τη διάπραξη μαζικών ωμοτήτων και να συμβάλει στην ατιμωρησία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», τόνισε η Ντέμπορα Μπράουν, στέλεχος της ΜΚΟ.

Από την πλευρά της, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε πως έχασε κάθε επαφή με το προσωπικό της στη Γάζα. «Αυτή η διακοπή επικοινωνιών σημαίνει πως θα είναι ακόμη πιο δύσκολο να εξασφαλιστούν πληροφορίες και αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα εγκλήματα πολέμου που διαπράττονται σε βάρος παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα, και να ακουστούν απευθείας όσοι υφίστανται αυτές τις παραβιάσεις», υπογράμμισε η ΜΚΟ μέσω X (του πρώην Twitter).

Η NetBlocks, εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης της πρόσβασης στο διαδίκτυο, έκανε λόγο μέσω X περί «κατάρρευσης της συνδεσιμότητας στην Λωρίδα της Γάζας».

