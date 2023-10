Πόλεμος στο Ισραήλ: Ο ΠΟΥ έχασε κάθε επαφή με το προσωπικό του στη Λωρίδα της Γάζας

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) δεν είναι πλέον σε θέση να επικοινωνήσει με το προσωπικό του, με υγειονομικές εγκαταστάσεις και με άλλους εταίρους του στην πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε ο Γενικός Διευθυντής του, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους.

«Αυτή η πολιορκία μου προκαλεί σοβαρή ανησυχία για την ασφάλειά τους και τους άμεσους κινδύνους για την υγεία ευάλωτων ασθενών», τόνισε ο Δρ. Τέντρος μέσω X (του πρώην Twitter).

Σε δεύτερη ανάρτησή του, έθεσε το ρητορικό ερώτημα: «Γιατί;».

We have lost touch with our staff in Gaza, with health facilities, health workers and the rest of our humanitarian partners on the ground.

This siege makes me gravely concerned for their safety and the immediate health risks of vulnerable patients.

We urge immediate protection…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 27, 2023