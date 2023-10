WRC: Εγκατέλειψε ο Έβανς και αποχαιρέτησε τον τίτλο!

Ο Έλφιν Έβανς σκότωσε και την τελευταία του ελπίδα για να κυνηγήσει μέχρι τον τελευταίο αγώνα της σεζόν τον παγκόσμιο τίτλο. Ο Ουαλός είχε έξοδο τη σημερινή μέρα στο ράλι Κεντρικής Ευρώπης και εγκατέλειψε. Ακόμα δεν ξέρουμε, αν ο οδηγός της Toyota θα επανέλθει αύριο για να αγωνιστεί και να βαθμολογηθεί στην Powerstage.

To σίγουρο είναι, πως η υπόθεση παγκόσμιος τίτλος είναι πλέον στα χέρια του Κάλε Ροβάνπερα.

Παραλίγο δράμα για τον Κάλε

Με το που έφυγε ο αγώνας από την Τσεχία, όπου ο Κάλε την πρώτη μέρα πετούσε, και μπήκε στην Αυστρία ο Ροβάνπερα είχε έξοδο, ευτυχώς αναίμακτη, όσον αφορά το κυνήγι του παγκόσμιου τίτλου. Έχασε, όμως χρόνο και την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του αγώνα. Πλέον επικεφαλής μετά και την 11η ειδική διαδρομή είναι ο οδηγός της Hyundai, Τιερί Νεβίλ. Το δράμα του Ροβάνπερα αποδείχθηκε εξαιρετικά ασήμαντο σε σύγκριση με την καταστροφική έξοδο του team mate του στην Toyota, Έλφιν Έβανς. Ο Ουαλός ήταν ο μόνος, που εξακολουθούσε να διεκδικεί το φετινό στέμμα του πρωταθλήματος οδηγών από τον Ροβάνπερα, αλλά εκτίμησε εσφαλμένα ένα γλιστερό δεξιόστροφο κομμάτι, έφυγε από το δρόμο και έστειλε το Yaris στην πόρτα ενός αχυρώνα.

And the world title goes to…

H εγκατάλειψη του Έβανς, αυτόματα σημαίνει ένας ήρεμος εκδρομικός αγώνας στα δασικούς δρόμους της Αυστρίας και αύριο της Γερμανίας για τον Κάλε Ροβάνπερα, με τελικό έπαθλο το δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του. Αμέσως ο Φινλανδός έκοψε ταχύτητα και άνοιξε, έτσι την πόρτα για το Νεβίλ να διεκδικήσει τη νίκη στον ράλι.

«Ήξερα ότι ο Έλφιν ήταν εκτός αγώνα, οπότε γιατί να ρισκάρω πια κάτι;» είπε σοφά ο Ροβάνπερα και συνέχισε «είναι πραγματικά κρίμα για τους Έβανς -Μάρτιν. Έδωσαν μια καλή μάχη και θα ήταν πολύ δύσκολο για εμάς να συνεχίσουμε να πιέζουμε. Τώρα ο στόχος είναι λίγο διαφορετικός και απλά θα προσπαθήσουμε να τελειώσουμε με κάποιους καλούς βαθμούς».

Παγκόσμιος ξανά και ο Χάλτουνεν;

Εκτός από το πρωτάθλημα των οδηγών παιζόταν και ο παγκόσμιος τίτλος των συνοδηγών. Αν όλα εξελιχθούν ήρεμα για τους Ροβάνπερα – Χάλτουνεν, τότε αυτοί θα κατακτήσουν και τους δύο παγκόσμιους τίτλους ένα αγώνα πριν το πέσιμο της καρό σημαίας για το WRC 2023. Aρκεί μόνο να μην “αυτοκτονήσει” ο Κάλε.

Πηγή: thecars.gr

