«Εγκαταλείψτε άμεσα την βόρεια Γάζα πριν ξεκινήσει η επιχείρηση» λέει ο ισραηλινός στρατός

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η Χαμάς θέτει σε κίνδυνο αμάχους τοποθετώντας τις δυνάμεις της σε σχολεία, τζαμιά και νοσοκομεία.

«Η επικείμενη επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού είναι έτοιμη να εξουδετερώσει την απειλή της Χαμάς με ακρίβεια και ένταση».

Είπε στους πολίτες: «Το παράθυρό σας για δράση κλείνει, κινηθείτε νότια για τη δική σας ασφάλεια.

«Αυτό δεν είναι μια απλή προφύλαξη, πρόκειται για μια επείγουσα έκκληση για την ασφάλεια των πολιτών στη Γάζα».

