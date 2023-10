«Το αρχηγείο της Χαμάς είναι κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα», λέει το Ισραήλ – «Λένε ψέματα»

«Η Χαμάς έχει μετατρέψει τα νοσοκομεία σε κέντρα διοίκησης και ελέγχου και σε κρησφύγετα για τους τρομοκράτες και τους διοικητές της Χαμάς», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι, επικεφαλής στρατιωτικός εκπρόσωπος του Ισραήλ.

Έδειξε φωτογραφίες, διαγράμματα και ηχογραφήσεις που, όπως είπε, δείχνουν πώς η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομειακό σύστημα και ειδικότερα το νοσοκομείο Αλ Σίφα για να κρύψει μια ποικιλία από θέσεις διοίκησης και σημεία εισόδου στο εκτεταμένο δίκτυο σηράγγων κάτω από τη Γάζα.

«Η Χαμάς λειτουργεί κάτω από το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα. Εκεί κρύβεται. Οι προτεραιότητές τους είναι ξεκάθαρες. Και ο λαός της Γάζας δεν είναι μια από αυτές» αναφέρουν οι IDF σε ανάρτησή τους στο πρώην Twitter.

Ο αξιωματούχος της Χαμάς Ezzat El-Reshiq, μέλος του πολιτικού γραφείου, δήλωσε στο Telegram: “Δεν έχουν καμία βάση αλήθειας αυτά που ανέφερε ο εκπρόσωπος του εχθρικού στρατού“, κατηγορώντας το Ισραήλ ότι διαδίδει ψέματα ως “προοίμιο για τη διάπραξη μιας νέας σφαγής εναντίον του λαού μας“.

