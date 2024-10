«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει»: Οι πρώτες δηλώσεις του Νετανιάχου μετά την επίθεση με drone στο σπίτι του στην Καισάρεια

Με δύο βίντεο που αναρτήθηκαν στα εβραϊκά και αγγλικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνει την πρώτη του απάντηση ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου μετά την πρωινή επίθεση με drone στην ιδιωτική του κατοικία στην Καισάρεια.

«Τίποτα δεν θα μας σταματήσει» τονίζει και σημειώνει πως το Ισραήλ «θα κερδίσει τον πόλεμος».

🚨Netanyahu’s response to the drone attack that hit his private residence earlier today: pic.twitter.com/dCm2uJuFMT

— Barak Ravid (@BarakRavid) October 19, 2024