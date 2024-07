Θρίλερ στη Βρετανία: Εντοπίστηκαν δύο βαλίτσες με ανθρώπινα μέλη στο Μπρίστολ – BINTEO

Συναγερμός έχει σημάνει στην αστυνομία της Βρετανίας, η οποία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ενός άνδρα μετά την εύρεση δύο βαλιτσών στην γέφυρα Clifton Suspension. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βαλίτσες φέρονται να περιέχουν ανθρώπινα λείψανα.

Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία του Μπρίστολ κλήθηκε στις 11:57 μ.μ. την Τετάρτη για έναν άνδρα που συμπεριφερόταν ύποπτα.

Clifton Suspension Bridge in Bristol is completely closed because of a police incident.

