Βρετανία: Συνελήφθη σε ένα νεκροταφείο ο δράστης της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα

Συνελήφθη σε ένα νεκροταφείο ο δράστης δράστης της τριπλής δολοφονίας με τη βαλλίστρα, που έχει προκαλέσει σοκ σε όλη την Βρετανία.

Ένοπλοι αστυνομικοί και νοσηλευτές εθεάθησαν το απόγευμα της Τετάρτης να βάζουν τον 26χρονο Kyle Clifford, στο πίσω μέρος ενός ασθενοφόρου στην περιοχή Hilly Fields του Ένφιλντ, στο βόρειο Λονδίνο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στην Dailymail, ότι είδαν τον ύποπτο να απομακρύνεται με φορείο ενώ του παρασχέθηκε ιατρική περίθαλψη πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Royal London.

Ο Kyle Clifford έγινε σήμερα ο πιο καταζητούμενος άνθρωπος της Βρετανίας αφού η αστυνομία δήλωσε ότι τον αναζητούσε σε σχέση με τις «δολοφονίες» της 61χρονης Carol Hunt, και των δύο θυγατέρων της, της 28χρονης Hannah, και της 25χρονης Louise, η οποία ήταν πρώην κοπέλα του Clifford.

Οι γυναίκες, οι οποίες είναι η σύζυγος και οι κόρες του σχολιαστή αγώνων του BBC Five Live, John Hunt, βρέθηκαν θανάσιμα τραυματισμένες μέσα στην μονοκατοικία τους αξίας 800.000 λιρών στο Bushey του Hertfordshire, χθες το βράδυ.

Αστυνομικές πηγές ανέφεραν ότι οι γυναίκες είχαν δεθεί πριν πυροβοληθούν με βαλλίστρα σε μια “στοχευμένη επίθεση” που μπορεί να περιλάμβανε και “άλλα όπλα”.

Ανατριχιαστικά πλάνα από το κουδούνι της πόρτας έδειχναν τον ύποπτο να φεύγει από τη σκηνή στο Ashlyn Close στο Bushey, κουβαλώντας την βαλλίστρα κρυμμένο κάτω από ένα λευκό σεντόνι.

Kyle Clifford leaving the scene of the crime. pic.twitter.com/4ndb0iljP4

— Detective Inspector, Couch. (@DetectiveCouch) July 10, 2024