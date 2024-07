Βρετανία: «Ακούγαμε ουρλιαχτά, ζητούσαν βοήθεια» – Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την άγρια τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες από την άγρια τριπλή δολοφονία με βαλλίστρα στην Βρετανία, με τη σύζυγο και δύο από τις τρεις κόρες του σχολιαστή ιπποδρομιών του BBC Τζον Χαντ να είναι τα θύματα.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για την 61χρονη Κάρολ Χαντ, την 28χρονη Χάνα Χαντ και την 25χρονη Λουΐζ Χαντ, με την οποία ο δράστης, ο 26χρονος Κάιλ Κλίφορντ, φέρεται να διατηρούσε ερωτική σχέση μέχρι προσφάτως. όπως ενημέρωσαν οι βρετανικές αρχές, και οι τρεις γυναίκες ήταν δεμένες προτού ο δράστης τις εκτελέσει με τη βαλλίστρα που είχε μαζί του, στην οικία τους στο Χαρτφορντσάιρ του βορείου Λονδίνου την Τρίτη.

