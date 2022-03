“Θα δούμε την βαρβαρότητα του Πούτιν να αυξάνεται” – Η δραματική προειδοποίηση Βρετανού υπουργού

Η εισβολή του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία θα γίνει πιο βάναυση, δήλωσε την Τετάρτη ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας.

«Όποιος σκέφτεται λογικά δεν θα έκανε ό,τι κάνει (ο Πούτιν), οπότε θα δούμε… τη βαρβαρότητά του να αυξάνεται», είπε ο Γουάλας στο ραδιόφωνο LBC.

«Δεν του έρχονται τα πράγματα όπως τα σχεδίασε, περικυκλώνει πόλεις, τις βομβαρδίζει ανηλεώς τη νύχτα… και στη συνέχεια θα προσπαθήσει τελικά να τις σπάσει και να μπει μέσα στις πόλεις».

Ο Μπεν Γουάλας ανέφερε στο Skynews ότι είναι σαφές ότι οι Ρώσοι έχουν αλλάξει τακτική στο έδαφος, αλλά φοβάται ότι οι βομβαρδισμοί των ουκρανικών πόλεων θα επιδεινωθούν.

Πρόσθεσε επίσης ότι πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν δεν ενδιαφέρεται για τις βαριές κυρώσεις που επιβλήθηκαν κατά της Ρωσίας από τις δυτικές χώρες.

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε σήμερα την τελευταία του έκθεση πληροφοριών για την κατάσταση στην Ουκρανία.

Αναφέρει ότι ενώ οι ρωσικές δυνάμεις έχουν μετακινηθεί στο κέντρο της Χερσώνας στα νότια της χώρας, τα συνολικά κέρδη έχουν «περιοριστεί» λόγω των συνεχιζόμενων υλικοτεχνικών ζητημάτων και της ισχυρής ουκρανικής αντίστασης.

