Τα ντουέτα της κορυφαίας Tina Turner – ΒΙΝΤΕΟ

H Tina Turner δεν ήταν μία απλή ερμηνεύτρια, ήταν μία τραγουδίστρια – αθλήτρια, μία πρωταθλήτρια πάνω στη σκηνή, που σε όλη την καριέρα της δεν χρησιμοποίησε ούτε μία φορά μερικό ή ολικό playback.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Χόρευε πολύ δυναμικά και τραγουδούσε εξίσου δυναμικά και σε υψηλές νότες, μια διαδικασία που είναι πάρα πολύ δύσκολη να την εκτελέσουν οι περισσότερες τραγουδίστριες. Το διαπιστώνει κάποιος εύκολα αν την παρατηρήσει σε live εμφανίσεις της, αρκετές από τις οποίες υπάρχουν στη λίστα με τα βίντεο κλιπς παρακάτω, που είναι μία λίστα με τα πιο σημαντικά ντουέτα που έκανε η μεγάλη καλλιτέχνις στη σκηνή ή στο στούντιο.

Άλλωστε ποια άλλη τραγουδίστρια στον κόσμο θα είχε τέτοιο credit σαν αυτό που είχε η Tina Turner; Όταν ρωτήθηκε η Janis Joplin ποια είναι η αγαπημένη της τραγουδίστρια, εκείνη απάντησε: η Tina Turner.

Το 1969 οι Ike & Tina Turner εμφανίστηκαν στο περίφημο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης. Η Janis Joplin πήγε να τους δει σε εκείνη τη συναυλία και σε κάποια στιγμή ανέβηκε πάνω στη σκηνή και τραγούδησε ντουέτο με την Tina το “Land of a Thousand Dances”.

Ike & Tina Turner & Janis Joplin – “Land of a Thousand Dances”

Tina Turner & Oprah Winfrey – “The Best”

Tina Turner & Beyoncé – “Proud Mary”

Tina Turner & The Rock Hall Jam Band (Bruce Springsteen, Little Richard, Stevie Wonder, Hall & Oates and others)

Tina Turner & Bryan Adams – “It’s Only Love” & “Without You” (Live In London 1999)

Tina Turner & Mick Jagger – “State Of Shock / It’s Only Rock ‘n’ Roll” (Live Aid 1985)

Tina Turner & Mick Jagger – “Addicted to Love”

Tina Turner & Eros Ramazzotti – “Cose Della Vita” (Live in Munich1998)

Tina Turner & Robert Cray – “634-5789” (Camden Palace 1987)

Tina Turner & Eric Clapton – “Tearing Us Apart” (Live Prince’s Trust 1986)

Tina Turner & David Bowie – “Tonight”

Tina Turner & David Bowie – “Let’s Dance”

Tina Turner & The Rolling Stones & Guests – “Honky Tonk Woman”

Tina Turner & Rod Stewart – “Get Back” & “Hot Legs” (Live 1981)

Tina Turner & Rod Stewart – “It Takes Two”

Tina Turner & Cher – “Shame Shame Shame” (The Cher Show, 04/27/1975)

Tina Turner & Elton John & Cher – “Proud Mary”

Tina Turner & Elton John – “The Bitch Is Back”

Tina Turner & Jimmy Barnes – “(Simply) The Best”

Tina Turner & Bruce Willis (Paris, 3/5/1996)

Tina Turner & Chuck Berry – “Rock ‘n’ Roll Music”

Tina Turner & Ann-Margret – Medley (1975)

Tina Turner & Barry White – “In Your Wildest Dreams”

Tina Turner & Marvin Gaye – “I’ll Be Dogone” & “Money”

Tina Turner & Santana – “The Game Of Love”

Tina Turner & Tom Jones – “Hot Legs”

Tina Turner & Sting – “On Silent Wings”

Ike & Tina Turner – “Funky Street, Proud Mary & Bold Soul Sister” (The Ed Sullivan Show)

Ike & Tina Turner – “Nutbush City Limits” (1973)

