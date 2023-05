Τίνα Τέρνερ: Η ανατριχιαστική ανάρτησή της δύο μήνες πριν από τον θάνατό της – «Έπρεπε να…»

Η Τίνα Τέρνερ μοιράστηκε μια ζοφερή ανάρτηση στο Instagram σχετικά με τη νεφρική ανεπάρκεια δύο μήνες πριν από τον πρόωρο θάνατό της.

Η 83χρονη τραγουδίστρια, μίλησε για τα προβλήματα με την υγεία της την Παγκόσμια Ημέρα Νεφρού στις 9 Μαρτίου, αποκαλύπτοντας ότι έθεσε τον εαυτό της σε «σοβαρό κίνδυνο» μη λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διάγνωση υπέρτασης του 1978.

«Τα νεφρά μου είναι θύματα του ότι δεν συνειδητοποιώ ότι η υπέρτασή μου έπρεπε να αντιμετωπιστεί με συμβατική ιατρική», έγραψε η τραγουδίστρια. «Έβαλα τον εαυτό μου σε μεγάλο κίνδυνο αρνούμενη να αντιμετωπίσω την πραγματικότητα ότι χρειάζομαι καθημερινή, δια βίου θεραπεία με φάρμακα» σημείωσε.

Η τραγουδίστρια του What’s Love Got to Do With It πέθανε την Τετάρτη στο σπίτι της στην Ελβετία. Παραμένει ασαφές εάν τα νεφρά της συνέβαλαν άμεσα στον θάνατό της.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Tina Turner (@tinaturner)

Η ανάρτηση της Τέρνερ από τον Μάρτιο έδινε μια γεύση από τις τελευταίες της ημέρες καθώς πρόσθεσε: «Για πάρα πολύ καιρό πίστευα ότι το σώμα μου ήταν ένας άθικτος και άφθαρτος πύργος»

Η συνέντευξή της Τέρνερ τον Απρίλιο: Δεν φοβάμαι τον θάνατο

Σε μια ανατριχιαστική συνέντευξη στον Guardian τον Απρίλιο, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πώς θα ήθελε να τη θυμούνται και πρόσθεσε ότι δεν φοβόταν τον θάνατο.

‘Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται;’ ρώτησε ο δημοσιογράφος του Guardian. «Ως βασίλισσα του Rock ‘n’ Roll. Ως γυναίκα που έδειξε σε άλλες γυναίκες ότι είναι εντάξει να αγωνίζονται για την επιτυχία με τους δικούς τους όρους».

Ερωτηθείσα τι την φοβίζει όταν μεγαλώνει, απάντησε: «Τίποτα. Αυτή είναι η πλήρης περιπέτεια της ζωής και αγκαλιάζω και αποδέχομαι κάθε μέρα με αυτά που φέρνει».

Η ανάρτηση στο επίσημο προφίλ της Τέρνερ για τον θάνατό της