Τη λίστα με τα 50 καλύτερα φαγητά του 2022 δημοσίευσε ο ιστότοπος TasteAtlas και από αυτή δεν λείπει η ελληνική κουζίνα.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται μια ιαπωνική εκδοχή του κρέατος με ρύζι και σάλτσα κάρι.

Όσο για τα ελληνικά φαγητά που βρίσκονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου, αυτά είναι τα αρνίσια παϊδάκια στην 15η θέση με 4.69, ο γύρος στην 31η θέση με 4.63, το γιουβέτσι στην 36η θέση με 4.62 και ο μπακαλιάρος στην 41η με 4.60.

