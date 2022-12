Τα 5 αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια του Robert Plant των Led Zeppelin

Είναι πολύ πιθανό οι φίλοι των Led Zeppelin και γενικότερα της hard rock μουσικής, να μην περίμεναν ο Robert Plant να αγαπούσε τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, από τα οποία έχει πέντε που ξεχωρίζει ως τα πιo αγαπημένα του.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο θρυλικός τραγουδιστής είναι μεγάλος θαυμαστής σε χριστουγεννιάτικα κομμάτια, όπως αποκάλυψε πέρσι ο ίδιος στην εκπομπή του BBC Radio «6 Music’s Festive Takeover».

Τα πέντε πιο αγαπημένα του χριστουγεννιάτικα όλων των εποχών, είναι τα εξής:

The Drifters – White Christmas

Leadbelly – Christmas Is A Coming

The Ravens – Silent Night

Harry Simeone Chorale – Little Drummer Boy

James Brown – Please Come Home for Christmas

