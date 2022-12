Τα δημοφιλέστερα χριστουγεννιάτικα μουσικά βίντεο κλιπ στο YouTube

Τα βίντεο κλιπ με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, έρχονται κάθε χρόνο στην επικαιρότητα και κατά την περίοδο των εορτών αποκτούν επιπλέον views. Μερικά είναι τα δημοφιλέστερα στις προτιμήσεις των ακροατών παγκοσμίως.

Η Mariah Carey, που θεωρείται η “βασίλισσα” των Χριστουγέννων λόγω του «All I Want for Christmas Is You», δεν είναι στην 1η θέση. Εκεί παραμένει ακλόνητο το θρυλικό «Last Christmas» των Wham!.

Η Mariah όμως έχει και δεύτερο κομμάτι στα 4 πρώτα, το “O Holy Night”. Τρίτοι είναι το φωνητικό συγκρότημα των Pentatonix.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Η λίστα της κορυφής έχει ως εξής:

Wham! – Last Christmas

Mariah Carey – All I Want for Christmas Is You (Make My Wish Come True Edition)

Pentatonix – Mary, Did You Know?

Mariah Carey – O Holy Night

Shakin’ Stevens – Merry Christmas Everyone

Chris Brown – This Christmas

Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree

Ed Sheeran & Elton John – Merry Christmas

Michael Bublé – Holly Jolly Christmas

Kelly Clarkson – Underneath the Tree

Taylor Swift- Last Christmas

Sia – Everyday Is Christmas

Frank Sinatra – Have Yourself A Merry Little Christmas

Wizzard – I Wish It Could Be Christmas Everyday

Nat King Cole – The Christmas Song (Merry Christmas To You)

Jonas Brothers – Like It’s Christmas

Andy Williams – It’s the Most Wonderful Time of the Year

Alan Jackson – Let It Be Christmas

Backstreet Boys – Last Christmas

