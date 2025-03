«Συγγνώμη Εμανουέλ, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά;» – Η στιγμή που ο Πρόεδρος της Γαλλίας διέκοψε συνέντευξη του Ζελένσκι

Ακόμα και οι Πρόεδροι μπορούν να έρθουν αντιμέτωποι με «άβολες» στιγμές συμμετέχοντας σε τηλεδιασκέψεις, ειδικά όταν το τηλέφωνο χτυπάει από κάποιο εξίσου σημαντικό πρόσωπο. Ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι βρέθηκε σε μια τέτοια κατάσταση όταν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης με δημοσιογράφους, δέχθηκε μια απρόσμενη κλήση από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο Χ, ο Ζελένσκι φαίνεται να σταματά ξαφνικά τη συνέντευξη για να απαντήσει στο τηλέφωνο.

«Συγγνώμη Εμανουέλ, έχω μια συζήτηση με δημοσιογράφους, μπορώ να σε πάρω εγώ σε 15-20 λεπτά;».

Έπειτα από μια σύντομη παύση, ακούγεται να συνεχίζει: «Ναι, παρακαλώ, ευχαριστώ Εμανουέλ, τέλεια, OK, αντίο», προφανώς λαμβάνοντας τη θετική απάντηση του Γάλλου Προέδρου.

