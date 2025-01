Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου μετατράπηκε σε ρινγκ – Βίντεο από τον άγριο καβγά

Ένας άγριος καβγάς ξέσπασε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Thornton Township, στην πολιτεία του Ιλινόις των ΗΠΑ, την Τρίτη το βράδυ

Οι αξιωματούχοι του προαστίου στο Σικάγο αναγκάστηκαν να εκκενώσουν την αίθουσα και να σταματήσουν τη συνεδρίαση, καθώς ξέσπασε χάος ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, με μπουνιές, κλωτσιές και καρέκλες να… ίπτανται στον χώρο.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου ήταν η πρώτη έπειτα από μήνες. Η επικεφαλής του Thornton Township, Τίφανι Χένιαρντ, γνωστή και ως η «δικτάτορας του Ντόλτον», έκανε μια σπάνια εμφάνιση και τελικά μπλέχτηκε και η ίδια στον καβγά.

Η άγρια σύρραξη ξεκίνησε μετά τα σχόλια που έκανε ο ακτιβιστής Τζεντίντια Μπράουν, ο οποίος έκανε μια εκτενή επίθεση εναντίον της Χένιαρντ, καταλήγοντας να την αποκαλέσει «σκύλα».

Ο Μπράουν επέκρινε τη Χένιαρντ ως «μισή δήμαρχο» και την κατηγόρησε ότι «ξάπλωσε σε κρεβάτια για να ανέβει» στην εξουσία, ενώ επαίνεσε τη νέα εκλεγμένη σύμβουλο, Στέφανι Γουίντεμαν.

Πριν προλάβει ο Μπράουν να επιστρέψει στη θέση του, οι σύμμαχοι της Χένιαρντ -συμπεριλαμβανομένου του συντρόφου της, Καμάλ Γουντς- ήρθαν σε αντιπαράθεση με τον Μπράουν. Τότε άρχισαν οι… πρώτες γροθιές.

«Δεν έχω ξαναδεί πολιτικό να μπαίνει και να μάχεται έτσι -ήταν τρομακτικό και φρικτό- είναι ντροπή», δήλωσε μια αυτόπτης μάρτυρας στο NBC Chicago.

«Ας είμαστε ξεκάθαροι, πάλεψα με όλους», είπε ο Μπράουν στο Facebook. «Ο Καμάλ μου έπιασε το σακάκι στην αρχή, γι’ αυτό και το κεφάλι μου ήταν χαμηλά, αλλά πάλεψα και πέρασα πάνω από αυτόν».

«Παρ’ όλα αυτά, τους χτύπησα έναν-έναν, συμπεριλαμβανομένης της Τίφανι, η οποία με χτύπησε πρώτη πριν με σηκώσουν σαν μωρό και αναγκαστώ να παλέψω με την ασφάλεια, στο πίσω δωμάτιο κοντά στον ανελκυστήρα».

Πολλοί άνδρες συμμετείχαν στη σύγκρουση, ρίχνοντας γροθιές και κλοτσιές. Η ασφάλεια προσπάθησε να τους χωρίσει.

