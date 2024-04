Συναγερμός στις ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Φιλαδέλφεια – Αναφορές για θύματα

Συναγερμός έχει σημάνει στις ΗΠΑ έπειτα από πυροβολισμούς σε σε εκδήλωση για το Ραμαζάνι στη Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με το Fox News, πολλοί άνθρωποι πυροβολήθηκαν κοντά σε εκδήλωση για το τέλος του Ραμαζανιού στη Φιλαδέλφεια. Οι πυροβολισμοί ακούστηκαν στην περιοχή της North 46th Street και της Wyalusing Avenue.

Το αστυνομικό τμήμα της Φιλαδέλφειας δήλωσε στο Fox ότι υπήρξαν πυροβολισμοί, αλλά έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

Mass shooting in Philadelphia during an Eid celebration marking the end of Ramadan. Multiple casualties reported and 4 individuals arrested.

🚨#BREAKING: Gunfire erupts during at an Ramadan event with Reports that Numerous people have been shot

📌#Philadelphia | #PA ⁰

Multiple law enforcement and emergency response agencies are currently addressing a reports of a mass shooting at a Ramadan event located in… pic.twitter.com/ckQ4IV5yVt

