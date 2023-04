Στόρμι Ντάνιελς: Να πάει φυλακή ο Τραμπ αλλά όχι για μένα

«Να πάει φυλακή, αλλά για όσα με αφορούν», δηλώνει σε συνέντευξή της στο Fox Nation, η Στόρμι Ντάνιελς, για τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την εναντίον του απαγγελία 34 κατηγοριών και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος.

Η ηλικίας 44 ετών πρώην πορνοστάρ δήλωσε στην συνέντευξη ότι δεν έχει «τίποτα να κρύψει» και ότι είναι «η μόνη που λέει την αλήθεια». Ο Τραμπ κατηγορείται μεταξύ άλλων ότι διευκόλυνε την πληρωμή 130.000 δολαρίων στην Ντάνιελς μέσω του άλλοτε βοηθού του, Μάικλ Κόεν για να μην καταθέσει σχετικά με την μεταξύ τους ερωτική σχέση , πριν από τις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο εισαγγελέας του Μανχάταν, Άλβιν Μπραγκ, έχει απαγγείλει κατηγορίες και για την πληρωμή 30.000 δολαρίων σε έναν θυρωρό που ισχυρίστηκε ότι είχε πληροφορίες για ένα παιδί που φέρεται να είχε ο Τραμπ εκτός γάμου και για 150.000 δολάρια που φέρεται να έδωσε ο Τραμπ στο πρώην μοντέλο του Playboy, Κάρεν ΜακΝτούγκαλ.

Στην συνέντευξη στον δημοσιογράφο Πιρς Μόργκαν, η Ντάνιελς παραδέχτηκε ότι φοβάται από την προοπτική να πάει μάρτυρας σε μια δίκη που θα παρακολουθεί ο κόσμος. Αλλά είναι έτοιμη, αν την καλέσουν και και περιμένει να πάει , είπε για να «νομιμοποιήσει την ιστορία της. «Είναι τρομακτικό, αλλά το ανυπομονώ. Ξέρεις τι εννοώ? Γιατί δεν έχω τίποτα να κρύψω», είπε στον Μόργκαν.

Stormy Daniels has told Piers Morgan she thinks Donald Trump should go to jail if found guilty of the crimes he’s been accused of.

“If he doesn’t, it opens the door for other people to think they can get away with that, and worse.”

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) April 6, 2023