Squid Game: Τα σύμβολα της σειράς του Netflix προκάλεσαν πανικό στη Βρετανία – ΦΩΤΟ

Το Squid Game συνεχίζει να σαρώνει σε όλον τον κόσμο. Καθημερινά εκατοντάδες άνθρωποι ανακαλύπτουν την άκρως επιτυχημένη σειρά του Netflix και δεν μπορούν να ξεκολλήσουν από τις συσκευές τους.

Κάποια στιγμή στη σειρά εμφανίζονται τρία σύμβολα (ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο και ένας κύκλο), τα οποία υπάρχουν και στα κράνη των στρατιωτών που φυλάνε τους διαγωνιζόμενους του παιχνιδιού.

Οδηγοί στη Βρετανία παρατήρησαν ότι τα συγκεκριμένα τρία σύμβολα εμφανίζονται και σε μία πινακίδα στον αυτοκινητόδρομο Μ4 κοντά στο Slough. Μάλιστα μαζί με τα τρία σύμβολα υπάρχει και ένα βέλος.

Οι διερχόμενοι οδηγοί βλέπουν ένα τρίγωνο, ένα τετράγωνο και έναν κύκλο μαζί με ένα βέλος που υποδεικνύει την επόμενη έξοδο. Αρκετοί άρχισαν να πιστεύουν ότι αυτή η πινακίδα οδηγεί σε ένα πραγματικό Squid Game.

Μάλιστα αναγκάστηκε να επέμβει και η αστυνομία της περιοχής για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα.

«Επιβεβαιώνουμε ότι ακολουθώντας αυτήν την πινακίδα δεν θα οδηγηθείτε στη δημοφιλή σειρά του Netflix, «Squid Game». Είναι απλώς οδηγίες για διαδρομές εκτροπής κατά τη διάρκεια των εργασιών του δρόμου. Ουφ!», ανέφερε με χιούμορ στο Twitter το τμήμα Thames Valley Road Policing

Evening all,

So, We can confirm that by following this signage from the M4 Junction 5 in @TVP_Slough will not lead you to the popular @netflix series #SquidGame

It’s just directions for diversion routes during the roadworks…phew! #P6110 pic.twitter.com/eIGcMJPuzf

— TVP Roads Policing (@tvprp) October 11, 2021