SpaceX: Εξερράγη λίγο μετά την απογείωσή του ο πύραυλος Starship του Έλον Μασκ – ΒΙΝΤΕΟ από την στιγμή της έκρηξης

Λίγο μετά την εκτόξευσή του από το Τέξας, ο τεράστιος πύραυλος Starship τον οποίο ανέπτυξε η εταιρεία SpaceX για ταξίδια προς την Σελήνη και τον Άρη, εξερράγη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής του πτήσης.

Η έκρηξη αυτή δεν συνιστά μια αποτυχία για την εταιρεία του δισεκατομμυριούχου ‘Ελον Μασκ, καθώς το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός, ο μεγαλύτερος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Η αιτία της έκρηξης δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Δείτε την εκτόξευση του Starship

Ο γιγάντιος πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας.

H κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τρία λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχθηκε.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε η SpaceX στο Twitter. Eπίσης, τονίζει ότι «με μια δοκιμή όπως αυτή, η επιτυχία έρχεται από αυτά που μαθαίνουμε, και η σημερινή δοκιμή θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την αξιοπιστία του Starship, καθώς η SpaceX επιδιώκει να κάνει τη ζωή πολυπλανητική».

Teams will continue to review data and work toward our next flight test — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting first integrated flight test of Starship! — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Έλον Μασκ: Συγχαρητήρια στην ομάδα της SpaceX